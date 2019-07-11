موسكو: اجراءات بريطانيا في الخليج الفارسي مشينة

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "إن الوضع هناك قلق للغاية. ونعتقد بأن خطر المواجهة المباشرة في حقيقة الأمر ازداد في الآونة الأخيرة لحد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحدث غدا يزداد صعوبة".

وشدد على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

وأضاف: "وسبب ذلك مفهوم وهو الخط المتعمد لواشنطن الهادف لتصعيد التوتر (للوضع حول إيران)".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

هذا ووصف ريابكوف احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق بأنه "أمر مشين لا يتفق مع مقتضيات القوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "إنه أمر شائن أن بريطانيا بصفتها حليفا قريبا للولايات المتحدة نفذت بالتعاون مع سلطات جبل طارق عملية لا تتفق مع مقتضيات القانون الدولي والقوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي على حد سواء، ومع ذلك تحاول لندن إلقاء المسؤولية عن تصعيد الوضع على عاتق طهران".

وكانت قناة "سي أن أن" الأمريكية نقلت سابقا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية بأن 5 سفن صغيرة يزعم أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج الفارسي وطالبتها بالتوقف بالقرب من المياه الإيرانية.

وفيما بعد نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأنباء حول محاولة السفن الإيرانية لاحتجاز السفينة البريطانية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تصعيد حدة التوتر.

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