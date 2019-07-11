شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة والقسام تهدد

وقالت وزارة الصحة في غزة ان المواطن محمود أحمد الادهم 28 عاما استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم شرق بيت حانون.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الضبط الميداني ما ادى لاصابة احدهم قبل اعلان استشهاده.

من جهتها نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس شهيدها محمد الادهم مؤكدة انه احد افراد قوة "حماة الثغور" والذي ارتقي برصاص الاحتلال.

و قالت الكتائب في تصريح وصل مراسلنا ان الاحتلال تعمد اطلاق النار على احد المجاهدين أثناء تأدية واجبه في حماية الثغور.

وأضافت القسام :" ونحن نجري تقييما لهذه الجريمة ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام.

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