إيران وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات العلمية

وبحث الطرفان في اللقاء الذي حضره أيضا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو "مهدي سنائي" وأعضاء وفدي البلدين، بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا.

وقال ستاري في اشارة الى العلاقات المتينة بين ايران وروسيا في جميع المجالات : ان التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا يتقدم بسرعة، ومع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ستحدث قفزة كبيرة في هذا المجال.

كما أشار نائب مساعد رئيس الجمهورية إلى العقوبات الأمريكية الفظيعة ضد إيران وروسيا، مؤكدا ان مجال العلوم والتكنولوجيا هو المجال الأكثر أهمية للتعامل مع العقوبات الأمريكية الغربية.

وصرح ستاري إن العلوم والتكنولوجيا تقود الى تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والطبية، مضيفا أن توسيع التعاون التكنولوجي بين إيران وروسيا يمكن أن ينقذ كلا البلدين من الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الامريكية والغرب وتقليص آثار العقوبات.

بدوره أشار "أندريه فورسينكو" إلى ضرورة وصول البلدين إلى المعرفة العالمية لتصميم وإنتاج المعدات الزراعية والصناعية والطبية، وينبغي على المؤسسات القائمة على المعرفة الروسية والإيرانية تعزيز تعاونهما، لتحقيق هذا الهدف.

وقال كبير مساعدي الرئيس الروسي في مجال العلوم والتكنولوجيا، إن عزم الرئيس الروسي مبني على التقارب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز التعاون التكنولوجي مع طهران لمواجهة الحظر الامريكي والغربي في مجال المعرفة والتكنولوجيا .

يذكر ان ستاري زار روسيا للقاء مسؤولين روس وزيارة المعرض الدولي للمنتجات الرقمية والمعرفة "Inoprom 2019".

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