مسرور بارزاني يتعهد بالعمل مع عبد المهدي لانهاء الملفات العالقة بين اربيل وبغداد

وذكر بارزاني خلال كلمته بعد ان ادى اليمين الدستوري رئيسا لإقليم كردستان العراق، : "اتعهد بالعمل مع السيد عبد المهدي لإنهاء جميع المشاكل العالقة مع بغداد".

وأضاف، "عملنا جاهدين على تشكيل حكومة شاملة منذ أن تم ترشيحنا من قبل الحزب الديمقراطي بالمهمة في ايلول/سبتمبر 2018 مع كل الاحزاب والقوى الكردية".

وأكد بارزاني، "لا يمكننا النجاح في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا الانقسامات والخلافات، وان إقليم كردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز شراكة مستقرة وبناءة مع الحكومة الاتحادية في العراق".

واشار إلى أن "اربيل وبغداد تريدان الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، فضلا عن تأمين حصة عادلة للكرد من الموازنة الاتحادية".

وكان برلمان اقليم كردستان العراق قد صوت، أمس الاربعاء، على منح ثقته لحكومة جديدة للاقليم برئاسة مسرور بارزاني باسثناء وزارة وحيدة هي الثروات الطبيعية ( النفط ) والتي ستدار بالوكالة.

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