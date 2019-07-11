البرلمان العراقي يقرر استدعاء سفير بلاده في واشنطن

وقال العميري في تصريح صحفي، إن "البرلمان قرر استدعاء السفير العراقي في واشنطن لمعرفة أسباب حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، وبعدها سنتخذ عقوبات بحقه قد تتضمن تنحيته من منصبه".

وأضاف، أن "تصريحات السفير العراقي في واشنطن مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تمثل الشعب العراقي أو الحكومة أو البرلمان وإنما تمثله شخصيا".

وأشار العميري إلى أن "إسرائيل دولة عدوة للشعب العراقي والعالم العربي، وتمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أبشع الجرائم، ونرفض أي خطوة لتطبيع العلاقات معها".

وكان السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين، قد اطلق تصريحات تحدث فيها عن العلاقة مع إسرائيل، وقال إن "هناك أسباباً موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل"، وأثارت هذه التصريحات سخط الشارع العراقي ولاقت رفضا قاطعا من قبل الأوساط السياسية والشعبية العراقية.

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