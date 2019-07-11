إيران وسلطنة عمان تؤكدان تعزيز التعاون في مجال النقل

وأضاف رضا رحماني، في لقاء مع "أحمد بن محمد الفطيسي"، الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط، ان أحد الأركان الرئيسية لتنمية علاقات البلدين هو تفعيل اتفاق عشق آباد وتعاون عمان في ممر الشمال – جنوب، بهدف استخدام طاقات الميناء والسكك الحديدية للبلدين والوصول الى سوق آسيا الوسطى.

وأشار إلى قدرات بلدنا، بما في ذلك مدينتي جابهار وبندر عباس بسبب الارتباط العاطفي والتاريخي لاهالي تلك المنطقة مع سلطنة عمان، وقال: إن توسيع العلاقات مع دول الجوار له مكانة خاصة في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واننا نحرص على علاقة إستراتيجية مبنية على الربح للطرفين.

بدوره أعرب وزير النقل والاتصالات العماني عن ارتياحه للقاء الوفد الإيراني في مسقط، وقال: إن سياسة عُمان هي تطوير العلاقات مع جيرانها ، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نرحب بأي استراتيجية لتوسيع العلاقة.

وأشار "أحمد بن محمد الفطيسي" ، إلى امكانيات البنية التحتية في بلده لإنشاء خطوط جوية وبحرية، وقال: حاليا توجد عدة طرق جوية بين البلدين، وهناك حاجة لمزيد من الناشطين التجاريين للعمل في القطاع البحري.

كما دعا المستثمرين الإيرانيين إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية في سلطنة عمان وأعلن استعداد بلاده للاستثمار في مشاريع التنمية في جابهار.

ويزور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، الذي يترأس اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وعمان، العاصمة العمانية مسقط لمدة يومين على رأس وفد من كبار المسؤولين في القطاعات التجارية والصناعية والبحرية لاجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين وزيارة المراكز الصناعية.

ومن المقرر ان تلتئم لجنة التعاون المشتركة بين إيران وسلطنة عمان في طهران في الخريف المقبل.

كما التقى وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني امس الاربعاء في مسقط مع وزير التجارة والصناعة العماني "علی بن مسعود السنیدی" وبحث في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واكد الجانبان الايراني والعماني في هذا اللقاء، على تنمية التعاون الثنائي وعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة.

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