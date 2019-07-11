بامكان ماكرون أن يلعب دورا هاما في تخفيف التوترات

وبالتزامن مع زيارة مستشار الرئيس الفرنسي لطهران والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين الإيرانيين، كتب السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي، على تويتر: إن رئيس فرنسا، بصفته رئيس دولة أوروبية مهمة، ومن شركاء إيران التقليديين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، ومع فهمه للمخاطر الدولية والإقليمية للموقف و استثماره لمكانة بلاده الدبلوماسية على الصعيد العالمي، يمكن أن يلعب دوراً هاماً في الحد من التوترات.

وقال قاسمي: إن طريق الدبلوماسية والحوار كان وسيظل دوما من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية في إيران.

وقال ان السياسات أحادية الجانب وعدم فهم الحقائق والتهديدات والعقوبات، من الأساليب التي عفا عليها الزمن والفاشلة مسبقا في عالم اليوم المترابط .

وكتب قاسمي في تغريدة اخرى: يواصل إيمانويل بون، المستشار السياسي للرئيس الفرنسي، مشاوراته السياسية بين إيران وفرنسا في الأشهر الأخيرة في طهران، حيث قدم رسالة من الرئيس الفرنسي إلى حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما التقى محمد جواد ظريف وعلي شمخاني وبحث حول التطورات والقضايا العالمية الهامة .

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