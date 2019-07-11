لتدمر أمريكا وبسرعة أسلحتها الكيميائية

واشار "علي رضا كاظمي ابدي"، في كلمته التي ألقاها أمس امام المجلس التنفيذي للمنظمة، الى الذكرى الثانية والثلاثين للهجوم الكيماوي على مدينة سردشت الإيرانية من قبل نظام صدام ، مشيدا برسالة التعاطف للمدير العام للمنظمة بمناسبة هذا اليوم ، مؤكدا ان العقوبات الأحادية الأمريكية ضد بلدنا مع تأثيرها على العلاج والدواء لضحايا الأسلحة الكيميائية تؤدي إلى تشديد الام ومعاناة هؤلاء الاشخاص.

ووصف كاظمي هذه العقوبات بأنها أعمال غير إنسانية ودعا إلى اتخاذ إجراءات جماعية وفردية من جانب الدول الأعضاء لمواجهتها.

واشار الى تعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وندد بالعدوان العسكري لبعض الدول والكيان الصهيوني على سوريا.

كما دعا كاظمي إلى القضاء التام على الأسلحة الكيميائية في العالم لتحقيق أهداف المعاهدة، وفي هذا الصدد، دعا إلى التدمير الفوري للأسلحة الكيميائية من قبل حاملها الوحيد، الولايات المتحدة.

و يستمر أعمال الاجتماع الواحد والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي بدأ في 9 يوليو الجاري بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حتى 12 يوليو، حيث ستبحث الدول الأعضاء آخر التطورات والسياسات الدولية المتعلقة بمكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية.

الجدير بالاشارة الى ان الكيان الصهيوني لم يصادق بعد على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

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