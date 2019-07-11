سفير إيران في اليابان: الاتفاق النووي لامعنى له بدون ضمان المصالح الوطنية

وقال السفير "مرتضى رحماني موحد"، اليوم الخميس في حديث مع قناة BS-TBS التلفزيونية اليابانية حول " المواضيع النووية لايران وكوريا الشمالية": نعتقد أن رفع مستوى التخصيب إلى 5٪ لا يعني اختراق الاتفاق النووي، إن رفع حجم التخصيب واجتياز300 كيلوغرام من تخزين اليورانيوم، لايعتبر خرقا للاتفاق النووي، موضحا ان الاتفاق النووي نص انه اذا نقض أحد الاعضاء بالتزاماته، يمكن للآخرين الموقعين على هذه الاتفاقية أن يخفضوا أو يوقفوا بعض التزاماتهم، وبالتالي فإن التدابير الحالية لإيران، في إطار الاتفاق.

وردا على سؤال حول تباين سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية وإيران، قال السفير رحماني موحد: إيران لا تمتلك أسلحة نووية ووقعت على الاتفاق النووي، يتضح من سياسة الولايات المتحدة أنها تفتقد المصداقية حول نزع الأسلحة النووية ، فنحن نواجه حاليا سلوكا أمريكيا متناقضا، فان إيران نفذت الاتفاق النووي، وايدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقريرا أداء ايران، لكن امريكا انسحبت من الاتفاق وأعادت فرص العقوبات .

و عن إمكانية الحوار مع ترامب قال السفير الإيراني في طوكيو: أن ترامب يسعى فقط لالتقاط صورة تذكارية، نحن لا نتفاوض مع أي شخص تحت الضغط.

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