دبلوماسي ايراني: لا تفاوض مع اميركا في ظروف الحظر

وفي تصريح ادلى به لاسبوعية "دي زايت" الالمانية اعتبر غريب آبادي ان التجارة والتعاون مع ايران اصبحا صعبا جدا بسبب الحظر الاميركي وتهديداتها للاخرين كي لا يتعاملوا مع ايران، وهو وضع لا يمكن القبول به اطلاقا.

واشار الى خروج اميركا من الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي ومن ثم اعادة فرضها الحظر على ايران واوضح بان ايران صبرت كثيرا ازاء عدم تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي وقال، ان ايران لم تخرق الاتفاق النووي بل عملت وفقا للببندين 26 و 36 اللذين يعطيانها الحق لوقف التزاماتها بصورة كلية او جزئية في حال نقض الاطراف الاخرى للاتفاق.

وفي الرد على سؤال اخر اكد غريب آبادي بان انشطة ايران النووية سلمية الطابع ولا تسعى ابدا وراء صنع القنبلة النووية والتحول الى قوة عسكرية نووية، بل انها بناء على عقيدتها وفتوى اعلى مرجعية دينية سياسية لها تؤمن بحرمة امتلاك مثل هذه الاسلحة.

وصرح بانه حينما خرجت اميركا من الاتفاق النووي وعدت الدول الاوروبية ايران بان تعمل على التعويض عن الاضرار التي لحقت بها اثر الحظر والضغوط خلال شهر واحد الا انه مضى 14 شهرا ولم تفعل هذه الدول شيئا ملموسا في سياق توفير مصالح ايران التي نفذت من جانبها فقط تعهداتها في اطار الاتفاق واضاف، انه وبسبب الابتزاز الاميركي وفرض الحظر فقد اصبحت التجارة والتعاون مع ايران صعبا جدا ، وان مثل هذا الوضع غير مقبول على الاطلاق.

واعتبر ان الاميركيين قد اعتادوا الحظر وقد فرضوا اخيرا الحظر على قائد الثورة وهددوا بفرض الحظر على وزير الخارجية وتساءل، هل ان هذا الامر يدل على ان الاميركيين يريدون حل القضية ؟ هل هذا هو ما يطلق عليه الاميركيون بانها فرصة الدبلوماسية . اننا نصح الاميركيين بان لا يزيدوا النيران اشتعالا .

انتهى ** 2342