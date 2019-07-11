وزير الصناعة الايراني يلتقي مجموعة من الناشطين الاقتصاديين في عمان

وقال رحماني الذي يقوم بزيارة الى عمان حاليا بزيارة تفقدية لمدينة الرسيل الصناعية وتحدث الى كبار مدراء هذه المدينة الصناعية ومن ثم اجاب على الاسئلة المطروحة.

وجرى البحث كذلك حول الطاقات والامكانيات والقضايا والمشاكل القائمة وسب حلها من اجل استمرار التعاون بين الجانبين.

وكان وزير الصناعة الايراني قد التقى امس الاربعاء مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الايرانيين المقيمين في سلطنة عمان في مقر السفارة الايرانية ، حيث جرى البحث حول طاقات التعاون والمشاكل القائمة والطلبات المطروحة.

ورافق وزير الصناعة الايراني والوفد المرافق له، السفير نوري شاهرودي.

وكان وزير الصناعة الايراني قد التقى امس الاربعاء ايضا وزيري "النقل والاتصالات" و"الصناعة والتجارة" في عمان.

انتهى ** 2342