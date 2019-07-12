نائب عراقي: السفارة الأمیركية تحاول إيجاد مخرج لتبرئة الفلاحي

وقال عضو االكتلة حسن سالم في تصريح صحفي، إن "تأخير إعلان نتائج التحقيق تقف خلفها ضغوط السفارة الأمريكية تجاه عبد المهدي لتسويف تورط الفلاحي بالتخابر مع المخابرات الأمريكية المركزية"، مشيرا الى ان "اللجنة التحقيقية لم تُطلع مجلس النواب بأي نتائج حتى الآن".

وأضاف سالم، ان "السفارة الأمريكية تحاول إيجاد مخرج لتبرئة الفلاحي من التهم الموجهة إليه بشأن قضية التخابر مع القوات الأمريكية والمخابرات الأمريكية المركزية".

وأكد ان "المؤسسة العسكرية تضم عددا من الضباط متعاونين مع السفارة الأمريكية وقد عملوا على إعطاء المعلومات عن مواقع الحشد الشعبي كما فعل الفلاحي".

وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية قد اكدت ، الخميس، انها عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي لمناقشة ابرز القضايا في مقدمتها قضية الفلاحي، فيما بينت أن عبد المهدي شكل لجنة تضم الأمن الوطني والدفاع والمخابرات والاتصالات للتحقيق بالقضية.

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