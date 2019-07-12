وزير الدفاع:نرد على أي اعتداء بقوة

و رداً على التهديدات الأخيرة للكيان الصهيوني ، قال وزير الدفاع إن أي عدو على أي مستوى لو أراد انتهاك الحدود الإيرانية و الهجوم عليها سيواجه ردا حاسما و نجعله يندم على فعله.

و اعتبر العميد حاتمي التهديد الأخير لرئيس الوزراء الكيان الصهيوني لإيران بأنه انتهاك صارخ للبند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ، في عدم تهديد واستخدام القوة ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، بما في ذلك دول المنطقة وجمهورية إيران الإسلامية.

ووصف كلمات نتنياهو في القاعدة الجوية نواتيم وتصريحاته الأخيرة في موقع منشأة ديمونا النووية ، وهو يهدد عضوا في الأمم المتحدة و في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وصفها بأنها وقحة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، على أتم الاستعداد للرد بقوة على كل الأعداء و المعتدين و تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها.

و دعا وزير الدفاع وزارة الخارجية إلى المتابعة القانونية لتهديدات الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي.

وهدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني مؤخراً إيران بالهجوم عليها باستخدام طائرات اف -35 و ادعى أن هذه الطائرات بإمكانها التحليق في أي مكان في الشرق الأوسط و في إيران.

انتهى**2041**