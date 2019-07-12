العلاقة الوثيقة بين إيران وتركيا هي العقبة الرئيسية أمام الإرهاب في المنطقة

وفي تصريح لمراسل "إرنا" في مدينة حقاري التركية، لفت آك بيك إلى التعاون الممتاز بين المناطق الحدودية بین إيران وتركيا والذي هو آخذ بالتوسع.

وأشار إلى العلاقات الجيدة القائمة والتي تتمثل بين رئيسي البلدين، تابع أن التعزيز المتصاعد في هذه العلاقات يؤدي إلى تطوير المناطق الحدودية بين طهران وأنقرة وهذا ما تمت مشاهدته بوضوح خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن المسؤول التركي عن انعقاد 50 اجتماعا استراتيجيا في شؤون الحدود حتى الآن بين مدينة حقاري التركية ومدينة ارومية الإيرانية، مضيفا أنه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد قبل عدة أيام في مدينة حقاري تمت دراسة العديد من القضايا بما في ذلك المجالات الأمنية والثقافية والتجارية وتمخض بنتائج مواتية.

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