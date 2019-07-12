١٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٣٠
رقم الصحفي: 1865
رمز الخبر 83392149
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مسؤول تركي:

العلاقة الوثيقة بين إيران وتركيا هي العقبة الرئيسية أمام الإرهاب في المنطقة

العلاقة الوثيقة بين إيران وتركيا هي العقبة الرئيسية أمام الإرهاب في المنطقة

ارومیة/ 12 تموز / يوليو/ إرنا – قال حاكم ولاية حقاري التركية "ادريس آك بيك" إن العلاقات القوية بين تركيا وإيران هي العقبة الرئيسية أمام الأنشطة الإرهابية في المنطقة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة للغاية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريح لمراسل "إرنا" في مدينة حقاري التركية، لفت آك بيك إلى التعاون الممتاز بين المناطق الحدودية بین إيران وتركيا والذي هو آخذ بالتوسع.

وأشار إلى العلاقات الجيدة القائمة والتي تتمثل بين رئيسي البلدين، تابع أن التعزيز المتصاعد في هذه العلاقات يؤدي إلى تطوير المناطق الحدودية بين طهران وأنقرة وهذا ما تمت مشاهدته بوضوح خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن المسؤول التركي عن انعقاد 50 اجتماعا استراتيجيا في شؤون الحدود حتى الآن بين مدينة حقاري التركية ومدينة ارومية الإيرانية، مضيفا أنه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد قبل عدة أيام في مدينة حقاري تمت دراسة العديد من القضايا بما في ذلك المجالات الأمنية والثقافية والتجارية وتمخض بنتائج مواتية.

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