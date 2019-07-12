إمام جمعة النجف الأشرف: ندعو العراق وإيران لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الأشرف، اليوم، وتطرق سماحته إلى ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) مشيرا إلى فضل زيارته والآثار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة.

وأوضح أن هذه المناسبة تفتح لنا نافذة حول العلاقة المتبادلة للزيارة بين شيعة العراق وإيران.

وأشار القبانجي إلى مجموعة من الآثار الايجابية للزيارة بين البلدين وهي المحبة وزوال الحواجز العنصرية ، عزة المذهب، السياحة الدينية، والبعد السياسي، والنصرة بين الشعبين.

ودعا الدولتين العراقية والإيرانية لرفع تأشيرة السفر (الفيزا) بين البلدين لتسهيل الزيارة بين الشعبين.

واستذكر السيد القبانجي ذكرى تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية، داعيا الحكومة العراقية والمنظمات الانسانية للإسراع بإعمار المدينة.

كما دعا أهالي الموصل النازحين للعودة لمحافظتهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية للكشف عن المندسين والإرهابيين، وقال : "لتكن ذكرى تحرير الموصل عبارة عن محطة البناء والوفاء".

وحول ذكرى الهجوم الاسرائيلي على لبنان عام 2006م، بارك للشعب اللبناني وحزب الله هذا الانتصار، مبينا أن "لهذه الحرب دلالات عدة أبرزها قوة المقاومة، عدوانية اسرائيل، خيانة المجتمع الدولي، سكوت النظم العربية، وخوف إسرائيل". وأكد، على "أننا اليوم نعتقد أن إسرائيل ميته سريريا وعدائنا لن ينتهي حتى زوال إسرائيل وتحرير القدس".

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