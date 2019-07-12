وفد أمني مصري في غزة

وقال مراسلنا بغزة ان الوفد وصل بعضوية مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية اللواء " أحمد عبد الخالق " والعميد "أيمن بديع " وكيل المخابرات المصرية لاجراء لقاءا ت مع قيادة حركة حماس.

واكد مصدر كبير في حركة حماس ان الوفد سيناقش ملف التهدئة وعدم التزام الاحتلال بتخفيف الحصار اضافة ملف المصالحة المتعطلة بين حركتي فتح وحماس.

من جهته أمهل القيادي في حركة حماس فتحي حماد الاحتلال الصهيوني اسبوعا لكسر الحصار مؤكدا ان صبر الفلسطينين بدأ ينفذ والانفجار لن يكون في غزة فقط بل في الضفة الغربية والخارج أيضا.

وقال حماد في كلمة له خلال مسيرات العودة ان حماس لم تقبل اعتذار جيش الاحتلال على قتل الشهيد القسامي محمود الادهم وان حماس تحضر للانتقام له.

واضاف :" ليسمع الوسطاء لن نموت فی الحصار ونقبل ان نموت في ساحات المعركة او خلال اجتياز السلك الشائك ونؤكد مجددا نحن نطور صواريخنا ونقول للوسطاء لن نسكت على دماء ابنائنا وحصارنا"

انتهي**٣٨٧**1110