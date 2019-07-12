ايران تعلن دعمها الكامل لسياسة الصين الموحدة

وافادت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الجمعة ان موسوي ادان اي تدخل من قبل هذين البلدين (اميركا وبريطانيا)، في الشؤون الداخلية للصين، وكذلك الاجراءات الاستفزازية في تايوان وهونغ كونغ خلال الايام الاخيرة.

وكانت الحكومة الصينية واثر التصريحات التدخلية من قبل المسؤولين البريطانيين حول هونغ كونغ قد حذرت من التدخل في شؤون الصين الداخلية ونصحتهم بالكف عنها.

وقال السفير الصيني في بريطانيا "ليو شياو مينغ" في تصريح له بان الحكومة البريطانية والمسؤولين البريطانيين قد اطلقوا تصريحات لا تعد تدخلا في شؤون هونغ كونغ الداخلية فقط بل تعد ايضا دعما للعنف في هذه المنطقة.

واضاف، انه على المسؤولين البريطانيين ان ينسوا بان هذه المنطقة كانت مستعمرة لهم في وقت ما ولكن يبدو انهم يحملون ذهنية استعمارية ولا يدركون بان هونغ كونغ عادت الى الوطن الام.

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