ايران تحتفظ بالمركز العاشر في دورة الالعاب الجامعية العالمية

وقد تقلد لاعب التايكواندو الايراني سروش احمدي الميدالية الذهبية لوزن 63 كغم اثر تغلبه في النزال النهائي الذي جرى امس الجمعة على منافسه الاوزبكي في الجولة الذهبية بنتيجة 2-0 بعد التعادل في الوقت الاصلي للنزال 10-10 .

وكان فريق الرماية بالقوس والنشاب لزوجي الرجال المؤلف من كيارش فرزان ومحمد صالح باليزبان قد نال الميدالية الفضية امس الجمعة ايضا بعد خسارته في المباراة النهائية امام فريق تركيا في الرمية الذهبية بعد التعادل بينها بنتيجة 156-156 .

وبلغت حصيلة البعثة الرياضية الطلابية الايرانية لغاية الان 6 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 7 برونزية، فيما تتصدر اليابان الجدول برصيد 24 ذهبية و 17 فضية و 21 برونزية وتاتي اميركا بعدها في مركز الوصافة برصيد 21 ذهبية و 16 فضية و 13 برونزية ومن ثم الصين ولها 21 ذهبية و 12 فضية و 7 برونزية.

وتختتم منافسات الدورة اليوم السبت.

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