ایران واندونيسيا تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون القضائي بينهما

ودعا الجانبان في اللقاء الى تنمية العلاقات في المجال الحقوقي والقضائي بين طهران وجاكرتا.

واعرب "نصر أبادي" عن شكره لدعم وزير العدل وحقوق الانسان الاندونيسي مسار تنمية التعاون بين البلدين في المجالات الحقوقية والقضائية واصفا العلاقات بين البلدين بانها متنامية وبناءة.

وقال ان تنمية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اندونيسيا تحظى باهمية خاصة نظرا الى تجاربهما القيمة في الشؤون الحقوقية والقضائية والهجرة ومكافحة المخدرات وموقعهما الجغرافي.

واعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس "حسن روحاني "الى اندونيسيا وكذلك زيارة الرئيس الاندونيسي "جوكو ويودودو" الي طهران نقطة عطف في العلاقات الثنائية بين طهران وجاكرتا خلال الاعوام الاخيرة وقال : هناك علاقات وطيدة بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية ونعتقد انه يمكننا تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي ايضا.

ورحب نصر أبادي بالمصادقة على اتفاقيتين للتعاون بين ايران واندونيسيا في مجال المعاضدة القضائية في الشؤون الجزائية واسترداد المجرمين في مجلس النواب الاندونيسي معربا عن امله بان يوقع البلدان اتفاقية نقل المدانين بالحبس في المستقبل القريب من خلال توفير الارضية القانونية اللازمة .

من جانبه اشاد وزير العدل وحقوق الانسان الاندونيسي "ياسونا لوالي" في اللقاء بمساعي السفير الايراني لدى بلاده لتنمية العلاقات الثنائية معتبرا تمتين العلاقات الاندونيسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها اكبر دولة في الشرق الاوسط يحظى بالاهمية الاستراتيجية لجاكرتا.

وقال ان العلاقات الاندونيسية الايرانية في المجالات السياسية والقانونية والثقافية في مستوى جيد ومن المتوقع تطويرها في المجال الاقتصادي ايضا مرحبا باقتراح قدمه السفير الايراني بشان تبادل التجارب بين البلدين في المجال القضائي والهجرة ومكافحة المخدرات.

واعتبر المسؤول الاندونيسى المصادقة على اتفاقيتين للتعاون بين اندونيسيا وايران في مجلس النواب بانها هامة وقال ان بلاده تعد مسودة للمصادقة على قانون نقل المدانين بالحبس في البرلمان الاندونيسي.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹