١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٤٠
رقم الصحفي: 2464
رمز الخبر 83393015
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لاول مرة في ايران..تصنيع معدات استراتيجية لمنشآت الغاز

لاول مرة في ايران..تصنيع معدات استراتيجية لمنشآت الغاز

طهران / ۱۳ تموز / يوليو / ارنا –قال مدير عام شركة الغاز الوطنية "سعيد توكلي" : ان متخصصين ايرانيين قاموا بتصنيع احدى القطعات الاستراتيجية التي تدخل في منشآت تقوية ضغط الغاز التي كان يتم استيرادها من الخارج , وبذلك ضمنت الشركة عمليات نقل الغاز في ظروف الحظر.

واضاف توكلي ان تكنولوجيا تصنيع نظام Vibration monitoring & protection (مراقبة الاهتزاز والحماية) وهو من الانظمة الاستراتيجية في صناعة الغاز الطبيعي هو حصرا على عدة شركات في العالم ومنها Bentley Nevada، Vibro– Meter، Metrix وفي ظل الحظر المفروض على ايران فأن الحصول عليها يلاقي صعوبة لذا قام المتخصصون الايرانيون بالتوصل الى تكنولوجيا تصنيعه ومن ثم دخل مراحل الانتاج.

واوضح : كذلك تم تصنيع العديد من المعدات التي تدخل في صناعة الغاز الطبيعي ومنها بعض الصمامات ولوحات التحكم والتي كانت تستورد من الخارج ولكن بجهود ومثابرة اخصائي الشركة الوطنية للغاز تم تصنيعها محليا وباعلى المواصفات العالمية .

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