لاول مرة في ايران..تصنيع معدات استراتيجية لمنشآت الغاز

واضاف توكلي ان تكنولوجيا تصنيع نظام Vibration monitoring & protection (مراقبة الاهتزاز والحماية) وهو من الانظمة الاستراتيجية في صناعة الغاز الطبيعي هو حصرا على عدة شركات في العالم ومنها Bentley Nevada، Vibro– Meter، Metrix وفي ظل الحظر المفروض على ايران فأن الحصول عليها يلاقي صعوبة لذا قام المتخصصون الايرانيون بالتوصل الى تكنولوجيا تصنيعه ومن ثم دخل مراحل الانتاج.

واوضح : كذلك تم تصنيع العديد من المعدات التي تدخل في صناعة الغاز الطبيعي ومنها بعض الصمامات ولوحات التحكم والتي كانت تستورد من الخارج ولكن بجهود ومثابرة اخصائي الشركة الوطنية للغاز تم تصنيعها محليا وباعلى المواصفات العالمية .

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