مسؤول بعثة الحج الايرانية يصل الى السعودية

وفي تصريح صحفي ادلى به الجمعة قبيل توجهه الى الديار المقدسة قال حجة الاسلام نواب بمطار "الامام الخميني (رض)" في طهران، ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد في تصريحاته على مسالة البراءة من المشركين وقد اجريت مراسم البراءة في عرفات بصورة جيدة خلال الاعوام الماضية وستجري في موسم العام الجاري ايضا.

واشار الى ان هنالك على الدوام شائعات بهذا الخصوص وكانت موجودة في الاعوام الماضية ايضا وهي لا اساس لها، مؤكدا ان التوافقات بين البلدين تتضمن اقامة هذه المراسم وستقام بصورة جيدة في موسم الحج للعام الجاري ايضا.

وتابع حجة الاسلام نواب، ان مسالة البراءة من المشركين لا تضر العالم الاسلامي بل تؤدي الى تقويته، فحينما يكون المسلمون متضامنين ومتوحدين امام اعداء الاسلام الذين لا يريدون الوحدة للامة الاسلامية ، فان ذلك يخدم مصلحة العالم الاسلامي.

من جانبه قال رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان بان عدد الحجاج الايرانيين الذين توجهوا الى الديار المقدسة بلغ لغاية الان ۱۰ الاف و ۷۰۰ حاج حيث توجهوا الى المدينة المنورة.

واضاف: إن عمليات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة ستستمر لغاية ۵ آب/ اغسطس المقبل انطلاقا من ۱۹ مطارا في محافظات البلاد الى جدة والمدينة المنورة في الديار المقدسة.

يذكر ان عدد الحجاج الايرانيين الذين سيتم ايفادهم لموسم الحج للعام الجاري يبلغ اكثر من ۸۶ الفا.

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