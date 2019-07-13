التعاون التجاری بین محافظة ألبرز وماليزيا وبولندا تشهد تطورا

وأضاف " رحيم بنا مولايي "اليوم السبت أنه تم في الاجتماع المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لمحافظة البرز إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة للخروج من أزمة المشاكل الاقتصادية، البحث حول التعاون الاقتصادي بين محافظة ألبرز وماليزيا وبولندا.

وأكد مولايي أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع خبراء غرفة التجارة لمحافظة ألبرز وسفير ماليزيا لدى طهران، استعراض بعض المشاكل الناتجة عن الحظر الأمريكي المفروض على إيران بما فيها استيراد الدهن وكاكائو .

وأشار إلى البرامج المشتركة التي تكون حاليا قيد الدراسة بين غرفة التجارة لمحافظة البرز وبولندا وقال ،تم اتخاذ خطوات إيجابية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع بولندا وماليزيا واللتان تعدان مساندي محافظة البرز.

وقال رئيس غرفة التجارة ألبرز ، من المقرر أن يقام معرض في إيران بمساهمة بولندا وروسيا وأضاف، سيقام شباط القادم في طهران معرض يهدف إلى ارتقاء مستوى التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

وأكد أن محافظة ألبرز بقدراتها الاقتصادية الوافرة بما فيها امتلاك 3500 وحدة إنتاجية وصناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تحظي باهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أنه قام تجار من دول مختلفة بما فيها ألمانيا وفرنسا وروسيا وتركيا والصين وماليزيا وبولندا بزيارة محافظة ألبرز عدة مرات كما شارك عدد من تجار محافظة ألبرز في الأسواق الدولية لبيع المنتجات واستقطاب الاستثمارات وتحقق الإيرادات الخارجية .

انتهى** 1453**2041**