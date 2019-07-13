تاريخ العلاقات الايرانية الصينية يعود الى طريق الحرير

واضاف لینغ الیوم السبت خلال لقائه رئیس المجلس البلدی لمحافظة اصفهان، انه خلافا للتصور الذي يحمله الاجانب عن إيران، فان شعبها مضياف ويستقبل زائريه بكل حفاوة وود.

واعلن عن استعداد مدينة شنغهاي المشاركة في مشاريع المدينة مبينا ان العلاقات بين البلدين تعود الى اكثر من الفي عام والى طريق الحرير؛ مبينا ان علاقات ايران والصين باتت اليوم قوية ومتينة اكثر من ذي قبل.

من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لمحافظة اصفهان "فتح الله معين" ان العلاقات بين ايران والصين تاريخية ويجب علينا الحفاظ عليها وتعزيزها .

وبين ان تنفيذ مشروع مترو الانفاق في اصفهان هو من المشاريع المشتركة بين المحافظة والصين وان هناك العديد من المشاريع المشتركة الاخرى قيد التنفيذ؛ معربا عن أمله في إستمرار التعاون الثنائي وتطويره أكثر فأكثر.

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