مشهد المقدسة تستضيف الوفود الأجنبية والسفراء المعتمدين لدى طهران

وأعلن ذلك مساعد مكتب ممثلية وزارة الخارجية في منطقة شمال وشرقي البلاد "محمود صادقي" في حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت وأضاف، انه بالتزامن مع عشرة الكرامة، وصلت مدينة مشهد المقدسة وفود من تركيا ولبنان وكربلاء المقدسة والعراق وأفريقيا الجنوبية الى جانب جمع من رؤساء البلديات لمختلف المدن في الدول الإسلامية.

ويتواجد حاليا في مشهد كل من سفراء العراق "سعد جواد قنديل" وباكستان السيدة "رفعت مسعود" وأفغانستان "عبد الغفور ليوال".

وتابع، ان المشاركة في المهرجان الدولي للإمام الرضا عليه السلام الذي يبدأ مساء اليوم السبت بمدينة مشهد المقدسة وكذلك حضور الإجتماع المشترك بين رئيس بلدية مشهد المقدسة مع رؤساء بلديات المدن الإسلامية والناطقة باللغة الفارسية تعد من البرامج المقررة للضيوف الأجانب في إطار زيارتهم الى هذه المدينة المقدسة التي تستمر يومين.

علما ان عشرة الكرامة حسب التقويم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبدأ بالتزامن مع ذكرى مولد السيدة معصومة سلام الله عليها في الأول من شهر ذي القعدة وتنتهي في ذكرى مولد أخيها الإمام الرضا عليه السلام في الحادي عشر من الشهر نفسه.

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