ثلاث ذهبيات وفضية للمصارعين الإيرانيين الشباب

وبدأت منافسات بطولة آسيا للمصارعة الحرة في مختلف الأوزان صباح اليوم السبت بمدينة تشونبوري التايلاندية.

وتقلد الميداليات الذهبية كل من المصارعين الإيرانيين "محمد صادق فيروزبور" للوزن 70 كغم، و"عبد الله شيخ أعظمي" للوزن 79 كغم، و"عليرضا ركابي للوزن 97 كغم، فيما حاز "عليرضا اشكيور" على الفضية للوزن 65 كغم في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة.

وتصدرت إيران جدول البطولة لليوم الأول من المنافسات، بعد أن حازت على 101 نقطة.

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