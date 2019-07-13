الحكومة الإيرانية تولي إهتماما خاصا للمواضيع المعنیة بالمرأة والأسرة

وأضافت إبتكار اليوم السبت خلال الإجتماع التخصصي لـ"مناقشة حقوق المرأة في إطار القوانين الإيرانية والفقه الشافعي" بمدينة سنندج (مركز محافظة كردستان الإيرانية)، انه تم إتخاذ إجراءات جيدة جدا لدفع المشاريع المعنية بالمرأة وتعزيز مشاركة هذه الشريحة المجتمعية في شتى المجالات.

وأشارت إبتكار الى أن الخطة الخمسية السادسة تنص على تحقيق العدالة بين الجنسين، وأضافت: ان تحقيق العدالة بين الجنسين تعد من المواضيع التي تمت متابعتها من قبل الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية.

وأضافت ان العدالة بين الجنسين، يتم تحديدها ومتابعتها على أساس مجموعة من المؤشرات العامة في مجال التعليم، والصحة، والرياضة، ونسبة المساهمة السياسية والإجتماعية والحقوق العامة، مما ترسم خارطة الطريق في هذا المجال.

وفي جانب آخر، أشارت إبتكار الى صياغة وثيقة النهوض بوضع المرأة في مختلف محافظات البلاد وأوضحت، ان هذه الوثيقة تمت صياغتها وفقا للإحتياجات والظروف الخاصة للنساء في كل واحدة من هذه المحافظات.

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