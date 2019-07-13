ظريف يتوجه الى نيويورك

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، انه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته الى نيويورك، بهدف المشاركة في إجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز ولقاء كبار المسؤولين في هذا البلد.

كما من المقرر أن يجري وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا.

وبعد ختام زيارته الى فنزويلا، سيزور ظريف كلا من نيكاراغوا وبوليفيا في أميركا الجنوبية، بهدف إجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين في هذين البلدين.

إنتهى**أ م د