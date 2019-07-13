محلل سياسي بريطاني: اثارة التوتر مع ايران سيطال الانظمة المستبدة في المنطقة

وفي حديث مع مراسل ارنا، اعتبر شكسبير زيادة التوتر في منطقة الخليج الفارسي بانها تاتی فی سیاق توجهات متعمدة ينتهجها الكيان الصهيوني والسعودية والولايات المتحدة.

واضاف انه للاسف فان بريطانيا ايضا تتصور بصورة ساذجة، بان توفير مصالحها يكمن في التبعية لشخص غبي مثل دونالد ترامب كما تخاف فرنسا وألمانيا من اظهار الشجاعة بسبب الموقف البريطاني الجبان.

واشار الى فشل الولايات المتحدة في تحقيق اهدافها بالرغم من ممارسة كافة الضغوط على ايران واثارة اجواء الحرب النفسية ضدها وقال ان الولايات المتحدة تواجه ارادة ايران القوية.

وبشان خفض ايران التزاماتها في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قال شكيبير انه لم يكن لدى ايران سبيل سوى القيام بهذا الاجراء وفقا للبندين رقم 26و36 من هذه الخطة مشيدا بصمود طهران امام الغطرسة الاميركية.

إنتهى**أ م د