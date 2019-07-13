مشهد المقدسة تستضيف اجتماع "حوار مدن العالم الإسلامي"

و قال مساعد ممثلية وزارة الخارجية في شمال شرق البلاد "محمود صادقي" ان الاجتماع يعقد باستضافة البلدية والمجلس الإسلامي في مشهد بهدف تعزيز التفاعل و مناقشة المشاكل التي تعاني منها المدن الاسلامية.

و اضاف بانه قد شارك في الاجتماع كل من سفراء باكستان وأفغانستان والعراق لدی إيران و كذلك رؤساء بلديات و نواب بلديات النجف وبيروت وكربلاء وبعلبك.

من جانبه قال رئيس بلدية مشهد خلال الاجتماع ان التفاعل بين المدن المختلفة يساعد على حل العديد من القضايا المتعلقة بهذه المدن ، والتي لا يمكن حلها منفردا.

علی صعيد اخر قال سفير باكستان لدی ايران "رفعت مسعود" انه توجد مشاكل اقتصادية وأمنية في بلدان العالم الإسلامي ، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلات عن طريق زيادة العلاقات والتفاعلات في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية.

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