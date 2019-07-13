سفراء ثلاثة بلدان يؤكدون ضرورة تعزيز التعاون مع جامعة فردوسي الإيرانية

واعتبرت السفيرة الباكستانية لدى إيران السيدة "رفعت مسعود" تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بأنه يصب في مصلحة البلدين ودعت المسؤولين المعنيين في المجالات العلمية والثقافية في إيران، أن يعملوا على تقديم صورة واضحة عن ثقافة إيران وحضارتها للشعب الباكستاني؛ مؤكدة ان توفير الظروف الملائمة لدراسة الطلاب الباكستانيين في الجامعات الإيرانية يؤدي الى تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين.

وفي سياق متصل، قال السفير الأفغاني لدى إيران "عبد الغفور ليوال"، ان جامعة فردوسي في مشهد المقدسة تحوز على طاقات علمية وبحثية وثقافية جيدة؛ معربا عن سروره بأن 30 بالمئة من الطلاب الأجانب بهذه الجامعة هم أفغانيين؛ مضيفا ان هؤلاء الطلاب هم في الحقيقة سفراء أفغانستان للعلوم والثقافة في إيران.

وأضاف، ان تعزيز العلاقات العلمية والثقافية والدولية بين أفغانستان وإيران يؤدي الى النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.

بدوره، أعرب السفير العراقي لدى إيران "سعد جواد قنديل" عن سروره حيال تواجد 50 بالمئة من الطلاب العراقيين في إيران، بمدينة مشهد المقدسة ودراسة 750 طالب عراقي في جامعة فردوسي بهذه المدينة؛ مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات بين الجامعات العراقية وجامعة فردوسي الإيرانية.

ويتواجد حاليا سفراء العراق وباكستان وأفغانستان في مدينة مشهد المقدسة بهدف المشاركة في الإحتفالات الدولية التي تقام بالمدينة بالتزامن مع ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام.

إنتهى**أ م د

