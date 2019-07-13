إذا ما لم تقوم بريطانيا بتحرير ناقلة النفط الإيرانية.. لن تبقى خطوتها هذه دون رد

وأضاف بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم السبت، "ان السفن لم تنتهك أي من القوانين والأعراف (الدولية)، لكن بريطانيا هي التي ارتكبت مثل هذا الخرق عبر قرصنتها البحرية اللاقانونية".

وقال انه، يجب على بريطانيا ألا تكرر خطأها مرة أخرى عبر إرتكاب خطأ (آخر) في حساباتها عن طريق الإحتجاز اللا قانوني لناقلة النفط الإيرانية.

وحذر، انه إذا ما لم يتم تحرير ناقلة النفط الإيرانية وشحنتها، لن يبقى هذا الإجراء البريطاني دون رد.

إنتهى**أ م د