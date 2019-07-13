متحدث الحكومة الايرانية: لتكف الدول عن اتباع مطالب اميركا غير المنطقية

وكتب ربيعي في صفحته الشخصية على تويتر مخاطبا وزير الخارجية البريطاني: انه على بريطانيا ان تدرك بان ارسال السفن الحربية الى الخليج الفارسي لا يمكنه ان يضمن الامن فيه.

وأكد انه على مر التاريخ، تم ضمان الامن فقط عبر الدبلوماسية والاحترام المتبادل، واضاف: لقد حان الوقت لتكف الدول عن اتباع المطالب الاميركية غير المنطقية.

واحتجزت السلطات البريطانية في منطقة جبل طارق يوم الخميس 4 تموز/يوليو 2019، ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بلا مبرر منطقي وهو ما اعتبره المسؤولون الايرانيون اجراء يتعارض مع الاعراف الدولية ويعد بمثابة قرصنة بحرية.

انتهى ** 2342