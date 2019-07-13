بعثة الحج الايرانية تعقد اجتماعا في المدينة المنورة

وفي هذا الاجتماع الذي عقد السبت في المدينة المنورة وهو الاجتماع الاول لمجلس التنسيق بين بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة، برئاسة ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة رئيس بعثة الحجاج الايرانيين حجة الاسلام عبد الفتاح نواب، قدم مسؤولو الحج واللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة تقارير منفصلة اعتبروا فيها الظروف لاستقبال الحجاج واداء المناسك بانها جيدة.

وقال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج، ان حج العام الجاري قد بدا في اجواء هادئة وسيؤدي الحجاج حجا مقبولا ان شاء الله تعالى ويعودون الى الوطن بعزة وسلام بعونه تعالى في ظل جهود ومساعي جميع المعنيين في المجالات التنفيذية والثقافية والطبية.

من جانبه اكد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان خلال الاجتماع ضرورة تقديم الخدمات المدرجة في الاتفاق والعقود الموقعة مع الجانب السعودي للحجاج.

وطلب رشيديان من مسؤول اللجنة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الايرانية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الحجاج الايرانيين بالتنسيق مع اللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

بدوره قال حجة الاسلام جواد مظلومي بان قوافل الحجاج من اهل السنة في البلاد سيصلون الى المدينة المنورة خلال الايام القادمة.

انتهى ** 2342