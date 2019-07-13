رئيس مكتب الرئاسة: تمكنا من الصمود امام ضغوط الاعداء بالتضامن والاقتدار الوطني

وخلال اجتماع عقد في مدينة بجنورد بحضور الناشطين الاقتصاديين وخالقي فرص العمل بمحافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران، اشار واعظي الى ضغوط الاعداء الاقتصادية والاعلامية والنفسية وقال، رغم اننا نمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة الا ان هذه الظروف لا تاثير لها في ارادة الحكومة تجاه تحقيق التنمية والتقدم في البلاد والعمل لتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

واضاف، رغم اننا نواجه مشاكل اقتصادية لتحقيق الاهداف والبرامج سريعا الا اننا سنعبر من هذه الظروف الصعبة بالتاكيد في ظل صمود ووحدة الشعب وجهود المسؤولين.

واشار واعظي الى خروج اميركا من الاتفاق النووي واضاف، انه ومع مضي عام من الحظر الظالم والحرب الاقتصادية الاميركية ضد ايران لكننا وفي ظل الاقتدار الوطني والتضامن في الداخل وجهود وتدابير المسؤولين ، تمكنا من الصمود امام ضغوط الاعداء والعبور من ظروف العام الماضي الصعبة.

انتهى ** 2342