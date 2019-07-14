للمرة الاولى.. شركة ايرانية تقوم بعملية تصليح كاملة لناقلة نفط عملاقة

اعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة "سازة مبين" بابك عباس بور السبت على هامش عملية تركيب المنصة "بي 14" للمرحلة 14 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز (جنوب) وقال، انه سيتم لغاية نهاية الاسبوع الجاري تسليم هذه الناقلة التي تم تصليحها للشركة التابعة لها وهنالك ايضا عدة ناقلات نفط اخرى بانتظار التصليح.

واضاف، انه وفي ضوء ذلك ستتوفر سوق كبيرة امام "ايزوايكو" (مجمع صناعة السفن الايرانية) بصفة شركة تصليح ناقلات النفط.

وبشان المرحلة 14 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز قال، انه وفيما يتعلق بالقسم البحري للمرحلة 14 فان جميع عمليات الهندسة والتصنيع والتركيب والتدشين جرت بخبرة ايرانية مائة بالمائة كما ان حصة ايران في توفير المعدات تراوحت بين 50 الى 60 بالمائة.

واوضح بان المعدات الاجنبية لهذه المرحلة تم توفيرها من دول اوروبية ومن شرق اسيا ايضا.

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