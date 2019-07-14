الرئيس روحاني يفتتح ۱۳۲ مشروعا انشائيا في خراسان الشمالية

وسيفتتح الرئيس روحاني خلال زيارته للمحافظة المرحلة الثانية من مشروع تطوير محطة شيروان التركيبية باستثمار بلغ ۵۰۰ مليون يورو مما سيدعم كهرباء في البلاد بمقدار ۱۶۰ ميغاواط.

واعلنت محافظة خراسان الشمالية ان الرئيس وخلال زيارته التي تستغرق ليوم واحد سيفتتح ۱۳۲ مشروعا انشائيا وعمرانيا تم تنفيذها في معظم مدن المحافظة وبمبلغ قدره ۸ الاف و ۴۲۰ مليار ريال ( الدولار يساوي ۴۲۰۰۰ ريال) و ۵۹۴ مليون يورو .

كما سيفتتح سد وشبكة نقل المياه في جندير و مثلها في غلامان بمبلغ ۶۸۴ مليار ريال و مصفاة اسفراين و مصنع سبائك الالمنيوم في جاجرم و فولاذ اسفراين .

كما سيتم وضع حجر الاساس لثمانية وعشرين مشروعا بمبلغ ۴ آلاف و۸۰۷ مليار ريال.

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