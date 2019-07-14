اقامة احتفال ذكرى ميلاد الامام الرضا(ع) بمدينة مرو في تركمانستان

وقال ممثل وزارة الخارجية في شمال شرق البلاد " غلام عباس ارباب خالص" في المراسم التي شارك فيها جمع من الناشطين الثقافيين ومسؤولي القنصلية والاف من محبي الامام الرضا(ع) ان مدينة مرو استضافت الامام الرضا(ع) لمدة عامين وبعد مضي قرون متمادية نشهد اليوم حضور الشيعة ومحبي اهل البيت (ع) في موضع قدم هذا الامام المعروف باسم "قدمكاه".

واشار ارباب خالص الى اقامة احتفالات ذكرى مولد الامام الرضا(ع) اليوم الاحد بمدينة مرو القديمة معربا عن امله في استمرار هذه المراسم خلال الاعوام القادمة الذي سيسفر عن احياء ذكرى ائمة اهل البيت(ع) في هذه المنطقة.

وتقع تركمانستان في شمال محافظات خراسان الرضوية والشمالية وكلستان.

وتقع مدينة مرو على بعد ۱۸۰ كيلومترا من حدود سرخس وهي اكبر مدن تركمانستان بعد العاصمة عشق آباد.

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