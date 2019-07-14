١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83394609
٠ Persons

الاسكيت الإيراني يحصد ميداليتين أخريين في بطولة العالم باسبانيا

الاسكيت الإيراني يحصد ميداليتين أخريين في بطولة العالم باسبانيا

طهران/ 14 تموز/ يوليو/ ارنا ـ فاز لاعبان ايرانيان بميداليتين فضية واخرى برونزية في الأسلوب الحر للعبة الاسكيت المقامة في مدينة برشلونة باسبانيا .

وبدأت بطولة العالم للاسكيت 2019  في 28 يونيو باستضافة مدينة برشلونة على ان تستمر حتى 15 يوليو. ويتنافس اللاعبون الإيرانيون في اسكيت الهوكي والتزلج الاستعراضي والحر والتزلج السريع .
و فاز اللاعب "أمير محمد سواري" و "رضا لساني" اليوم الاحد بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي.
كما فازت "رومينا سالك" بالميدالية البرونزية العالمية تحت سن 18 عاما يوم أمس.
انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
5 + 1 =