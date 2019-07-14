الاسكيت الإيراني يحصد ميداليتين أخريين في بطولة العالم باسبانيا

وبدأت بطولة العالم للاسكيت 2019 في 28 يونيو باستضافة مدينة برشلونة على ان تستمر حتى 15 يوليو. ويتنافس اللاعبون الإيرانيون في اسكيت الهوكي والتزلج الاستعراضي والحر والتزلج السريع .

و فاز اللاعب "أمير محمد سواري" و "رضا لساني" اليوم الاحد بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي.

كما فازت "رومينا سالك" بالميدالية البرونزية العالمية تحت سن 18 عاما يوم أمس.

انتهى** 2344