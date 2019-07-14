١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١١:١٦
رقم الصحفي: 2464
رمز الخبر 83394662
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ایران وسريلانکا تتفاوضان بشأن تجارة الشاي بینهما

ایران وسريلانکا تتفاوضان بشأن تجارة الشاي بینهما

طهران / ۱۴ تموز / يوليو / ارنا – تفاوض مسؤولو وزارة التجارة في كل من ايران وسريلانكا حول تجارة الشاي بينهما وذلك بعد الصعوبات التي واجهتها سريلانكا جراء الحظر الامريكي على ايران .

وكتبت صحيفة الصاندي تايمز السريلانكية: انه وجراء فرض العقوبات الامريكية على ايران فأن تجارة الشاي معها يواجه صعوبات مشيرة الى تفاوض مسؤولي البلدين بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية السريلانكي "ام رانجيس" ان بلاده تسعى لايجاد الية للتبادل المالي مع ايران وعند الانتهاء منها فأن صادرات الشاي الى ايران سيتم استئنافها.

وتعتبر ايران بعد تركيا وروسيا من اكبر مستوردي الشاي السريلانكي وبلغ تصديرها الى ايران خلال العام الماضي ۲۷ الف و ۴۱۹ طن.

وتتمحور العلاقات الاقتصادیة بین ایران وسیرلانکا حول انشاء المصافي والنفط والشاي وتتعاون ايران حاليا لاعادة تشغيل مصفاة في ذلك البلد.

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