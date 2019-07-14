ایران وسريلانکا تتفاوضان بشأن تجارة الشاي بینهما

وكتبت صحيفة الصاندي تايمز السريلانكية: انه وجراء فرض العقوبات الامريكية على ايران فأن تجارة الشاي معها يواجه صعوبات مشيرة الى تفاوض مسؤولي البلدين بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية السريلانكي "ام رانجيس" ان بلاده تسعى لايجاد الية للتبادل المالي مع ايران وعند الانتهاء منها فأن صادرات الشاي الى ايران سيتم استئنافها.

وتعتبر ايران بعد تركيا وروسيا من اكبر مستوردي الشاي السريلانكي وبلغ تصديرها الى ايران خلال العام الماضي ۲۷ الف و ۴۱۹ طن.

وتتمحور العلاقات الاقتصادیة بین ایران وسیرلانکا حول انشاء المصافي والنفط والشاي وتتعاون ايران حاليا لاعادة تشغيل مصفاة في ذلك البلد.

انتهى**م م**۱۰۴۹

