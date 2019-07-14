مخرج ايراني ينال جائزة افضل اخراج في مهرجان الروسي

وتم عرض فيلم"سارا وأيدا "من اخراج "مازيار ميرى" في قسم مسابقات المهرجان الرابع عشر للافلام العائلية الروسية في مدينة ياروسلاول.

وتم عرض الفیلم المذكور في مهرجان الافلام الايرانية في تكزاس وتورنتو وبرشلونة ومدريد وبنكلور .كما احرز جائزة افضل الافلام الاسيوية في مهرجان جيبور الهندي عام ۲۰۱۸ .

وتدور قصة الفيلم حول صديقتين حميمتين تشعر احداهما بالازعاج والان عليهما اعادة الوضع الى حالته الطبيعية لكن الى اى مدى تقف هاتين الصديقتين؟

واقيم المهرجان الرابع عشر للافلام العائلية الروسي في الفترة بين ۷ الى ۱۳ تموز/يوليو في مدينة ياروسلاول.

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