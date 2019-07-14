١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر 83394713
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مخرج ايراني ينال جائزة افضل اخراج في مهرجان الروسي

مخرج ايراني ينال جائزة افضل اخراج في مهرجان الروسي

طهران/ ۱۴ تموز/يوليو/ارنا- منح مهرجان الافلام العائلية في روسيا جائزة أفضل إخراج للمخرج الإيراني "مازيار ميرى" عن فيلم «سارا و آیدا».

وتم عرض فيلم"سارا وأيدا "من اخراج "مازيار ميرى" في قسم مسابقات المهرجان الرابع عشر للافلام العائلية الروسية في مدينة ياروسلاول.

وتم عرض الفیلم المذكور في مهرجان الافلام الايرانية في تكزاس وتورنتو وبرشلونة ومدريد وبنكلور .كما احرز جائزة افضل الافلام الاسيوية في مهرجان جيبور الهندي عام ۲۰۱۸ .

وتدور قصة الفيلم حول صديقتين حميمتين تشعر احداهما بالازعاج والان عليهما اعادة الوضع الى حالته الطبيعية لكن الى اى مدى تقف هاتين الصديقتين؟

واقيم المهرجان الرابع عشر للافلام العائلية الروسي في الفترة بين ۷ الى ۱۳ تموز/يوليو في مدينة ياروسلاول.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

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