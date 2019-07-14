محافظ طهران : نرحب بالمستثمرين من العراق

وخلال لقاءه السفير العراقي في طهران اضاف محسني بندبي حاليا يمكننا توفير الظروف الملائمة لحضور المستثمرين العراقيين في ايران معلنا استعداد القطاع الخاص الايراني عن امكانيته تصدير المنتجات النفطية العراقية بعد استيرادها من العراق بشكل خام.

واعتبر المحافظ تصدير الخدمات الهندسية من اهم وافضل امكانيات طهران وذلك لكثرة المتعلمين في مجالات الهندسة المعمارية والتقنية.

كما اعلن محسني بندبي عن استعداد المحافظة التعاون مع العراق في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في المجالات العلاجية وانشاء دور السكن وتصدير مواد البناء.

ووجه محافظ طهران الدعوة للمستثمرين العراقيين لزيارة طهران والاطلاع على نشاطاتها الاقتصادية والتعرف على مراكزها الانتاجية .

واعتبر المحافظ ان الهدف الرئيس من اللقاء هو تنسيق المشاركة الايرانية في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال من المتوقع ان يرتفع عدد الزائرين هذا العام وذلك بسبب حذف تاشيرة دخول العراق.

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