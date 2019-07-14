روحاني: كل الطرق التي سلكتها أمريكا ضد الشعب الإيراني باءت بالفشل

وفي كلمة له اليوم الأحد أمام اهالي مدينة شيروان في محافظة خراسان الشمالية، قال الرئيس روحاني، أن أشد العقوبات فرضت من قبل أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم ضد الشعب الإيراني لمدة 14 شهراً ؛ هذا الحظر لو كان مفروضا ضد أي شعب اخر، لاطاح به، الا ان الشعب الإيراني الشجاع والمقاوم صمد امام الغطرسة الامريكية.

وأكد روحاني: لقد هُزم الأمريكيون خلال الأشهر الـ 14 الماضية في جميع الطرق التي سلكوها مضيفا أنهم عقدوا العديد من الاجتماعات في الأمم المتحدة، وفي الاجتماع الاستثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي، تجاهلت كل الدول مزاعم امريكا، ووقفت جميعها مع الشعب الإيراني باستثناء دولة أو دولتين أخريين .

وقال الرئيس روحاني : هذا يعني انتصار ونجاح الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: في المحكمة الدولية (لاهاي) قدمنا شكوى ضد امريكا، وحكمت المحكمة ضد امريكا ولصالحنا في المرحلة الأولى ؛ لقد أُدينت الادارة الامريكية أمام الراي العام ؛ وفي منطقتنا، هُزمت الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسوريا ومؤخرا في اليمن.

وخاطب روحاني الشعب الإيراني قائلا: مخطئ وكاذب كل من يدعى اليوم أن الشعب الإيراني قد تراجع امام هذه الضغوط او ضعفت عزيمته وارادته.

وأكد الرئيس الايراني في جانب اخر من كلمته أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

واوضح روحاني في كلمته امام اهالي مدينة شيروان، أن انخفاض الديون الخارجية نحو 25 بالمئة، يعكس أنه وبالرغم من المصاعب والضغوطت الاميركية، لم نطلب مساعدة الاجانب والصناديق الدولية واعتمدنا على انفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزءا من الديون.

وأضاف أن على مدى عام وبالرغم من العقبات، ازدادت الوظائف وانخفضت البطالة، لافتا الى هبوط نسبة البطالة الى 10.8 بالمئة عن 12.1 بالمئة المسجلة في السنة السابقة.

وبيّن أن تم تسجيل نمو بواقع 321 الف فرصة عمل في فصل الربيع 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2019) قياسا بالفترة المناظرة 2018.

وأشاد بدور المزارعين والصناعيين والعمال وأرباب العمل والنشطاء بتوفير فرص العمل واعمار ايران، مخاطبا أياهم انتم من حقق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح.

ونوه روحاني الى أنه سيفتتح مشاريع بـ 105 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال) خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية ومنها المشروع الاقتصادي الصناعي العملاق في مدينة "جاجروم".

وتابع أنه سيتم افتتاح مشاريع بـ 37 تريليون ريال بقطاع الكهرباء اليوم فضلا عن تدشين المرحلة الثانية من المحطة الكهروغازية في شيروان.

ووصل الرئيس روحاني صباح اليوم الى مدينة بجنورد التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق البلاد، لافتتاح ۱۳۲ مشروعا عمرانيا وتنمويا في المحافظة .

انتهى** 2344