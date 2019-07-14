محادثة هاتفية بين ظريف ووزيرة خارجية النرويج

وخلال رحلته إلى نيويورك ، توقف ظريف لمدة قصيرة في النرويج، واجرى محادثات مع وزيرة الخارجية "إريكسون سورايده" تناولت العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية .

وتوجه وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أمس السبت، الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي – الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة.

ومن المقرر ان يقوم محمد جواد ظريف بجولة بعد نيويورك، تقوده الى كل من فنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا. يجري خلالها لقاءات ومحادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

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