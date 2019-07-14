قائد الجيش: قوتنا الهجومية ستكون مدمرة

وقال موسوي، في كلمته خلال مراسم الاستعراض الصباحي للواء ۲۵ من قوات الردع السريع الخاصة بالقوة البرية للجيش في تبريز ( شمال غرب) اليوم الاحد ان الظروف العالمية اليوم تحتم علينا الاستعداد اكثر فاكثر.

واضاف ان العدو يقوم بوضع الخطط الشيطانية منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية معلنا الاستعدا الكامل على الصعيد الوطني والعسكري لمواجهة جميع المكائد.

واكد اللواء موسوي أن ايران لم ولن تكون البادئة بأي حرب الا أنها لاتعتمد الدفاع فقط وقال أن القوات المسلحة للبلاد تتسم بقوة هجومية مدمرة وسيكون ردها مدمرا على اي اعتداء.

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