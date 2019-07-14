١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83394977
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وزير الداخلية التركي: نتفاوض مع إيران وأفغانستان حول الهجرة غير الشرعية

وزير الداخلية التركي: نتفاوض مع إيران وأفغانستان حول الهجرة غير الشرعية

طهران/ 14 تموز/ يوليو/ ارنا- قال وزير الداخلية التركي، مشيرا إلى وضع المهاجرين الأفغان في إيران ومحاولات دخولهم الى تركيا، إن أنقرة تجري محادثات مع مسؤولين في كابول وطهران حول الهجرة غير الشرعية.

وفي مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب في دار شرطة اسطنبول، وفي إشارة إلى وضع اللاجئين الأفغان في إيران، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صايلو بأن جزءا من اللاجئين الأفغان قد عادوا إلى بلادهم في السنوات الأخيرة، والبعض الاخر يحاول الدخول الى تركيا بشكل غير قانوني للهجرة الى أوروبا.

واشار إنه في الأسبوع الماضي، عقد نواب وزراء الدول الست تركيا وأذربيجان وإيران والعراق وأفغانستان وباكستان اجتماعا وناقشوا مسألة الهجرة غير الشرعية والاغتيالات والتهريب.

ووفقا لوزير الداخلية التركي، فانه سيعقد في الأيام المقبلة، اجتماع آخر بحضور الوزراء لمناقشة التدابير العملية بشأن هذه المسألة.

وقال صايلو: نواصل مشاوراتنا مع إيران وأفغانستان ودول أخرى بشأن الاتجار بالبشر وتحديات الهجرة غير الشرعية، مشددا على أنه لا تركيا ولا إيران يتغاضيان عن تجاهل الهجرة غير الشرعية.

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