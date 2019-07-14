١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:١٢
رقم الصحفي: 2464
رمز الخبر 83395204
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بحضور روحاني..افتتاح المحطة الكهروغازية في شيروان

بحضور روحاني..افتتاح المحطة الكهروغازية في شيروان

بجنورد / ۱۴ تموز / يوليو / ارنا – افتتح رئيس الجمهورية " حسن روحاني " صباح اليوم الاحد المرحلة الثانية من المحطة الكهروغازية في شيروان وبهذا تم زيادة الطاقة الكهربائية للبلاد بمقدار ۱۴۱۰ ميغاواط.

وكانت المرحلة الثانية لانشاء المحطة قد بدأت في العام ۲۰۱۴ وباستثمار قدره ۵۰۰ مليون يورو موفرة فرص عمل لاكثر ۶۰۰ عامل.

وكان قد وصل الرئيس روحاني صباح اليوم الاحد الى مدينة بجنورد التابعة لمحافظة خراسان الشمالية للقاء النخب وافتتاح ۱۳۲ مشروعا عمرانيا وانشائيا في المحافظة .

واعلنت محافظة خراسان الشمالية ان الرئيس وخلال زيارته التي تستغرق ليوم واحد سيفتتح ۱۳۲ مشروعا انشائيا وعمرانيا تم تنفيذها في معظم مدن المحافظة وبمبلغ قدره ۸ الاف و ۴۲۰ مليار ريال ( الدولار يساوي ۴۲۰۰۰ ريال) و ۵۹۴ مليون يورو .

كما سيفتتح سد وشبكة نقل المياه في جندير و مثلها في غلامان بمبلغ ۶۸۴ مليار ريال و مصفاة اسفراين و مصنع سبائك الالمنيوم في جاجرم و فولاذ اسفراين .

كما سيتم وضع حجر الاساس لثمانية وعشرين مشروعا بمبلغ ۴ آلاف و۸۰۷ مليار ريال.

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