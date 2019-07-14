١٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83395282
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طهران تستضيف بطولة العالم بقفز الحواجز

طهران تستضيف بطولة العالم بقفز الحواجز

طهران/ 14 تموز/ يوليو/ ارنا - تستضيف طهران على مدى ثلاثة ايام الدورة السادسة والعشرين لبطولة العالم بمسابقة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية FEI.

وتقام مسابقة قفز الحواجز باشراف الاتحاد الدولي للفروسية FEI ، على مدى ثلاثة ايام 19 يوليو تموز الجاري، و16 و27 اغسطس/آب القادم.
وسيشرف على مسابقات الجولة الثالثة "آلفرد بال" مراقب الاتحاد الدولي للفروسية FEI.

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