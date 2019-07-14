طهران تستضيف بطولة العالم بقفز الحواجز

موسكو/15 تموز/يوليو/إرنا- التقى اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإسلامية لدى روسيا "مهدي سنائي" مع وزير الطاقة الروسي، رئيس الجانب الروسي للجنة التعاون الحكومي المشتركة بين إيران وروسيا "ألكسندر نوفاك" وناقش معه آخر الإتفاقات المتبلورة بين البلدين خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الحكومي الإيرانية-الروسية الذي انعقد أخيرا في طهران واصفهان.