طهران تستضيف بطولة العالم بقفز الحواجز

وتقام مسابقة قفز الحواجز باشراف الاتحاد الدولي للفروسية FEI ، على مدى ثلاثة ايام 19 يوليو تموز الجاري، و16 و27 اغسطس/آب القادم.
وسيشرف على مسابقات الجولة الثالثة "آلفرد بال" مراقب الاتحاد الدولي للفروسية FEI.
انتهى** 2344
طهران/ 14 تموز/ يوليو/ ارنا - تستضيف طهران على مدى ثلاثة ايام الدورة السادسة والعشرين لبطولة العالم بمسابقة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية FEI.
وتقام مسابقة قفز الحواجز باشراف الاتحاد الدولي للفروسية FEI ، على مدى ثلاثة ايام 19 يوليو تموز الجاري، و16 و27 اغسطس/آب القادم.
وسيشرف على مسابقات الجولة الثالثة "آلفرد بال" مراقب الاتحاد الدولي للفروسية FEI.
انتهى** 2344
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