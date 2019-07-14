تصدير اكثر من 6500 طن من بيض الدجاج الى الخارج

وفي حوار لمراسل إرنا اليوم الاحد اضاف كاظمي، انه يتم يوميا انتاج 2600 طن من بيض الدجاج للاستهلاك المحلي ومايقارب 100 الى 150 طن منه هو فائض عن الحاجة المحلية ويتم تصديره .

وبين رئيس مجلس الادارة لنقابة اصحاب المداجن، ان ايران تنتج سنويا 940 الف طن من بيض الدجاج وبامكانها تصدير 100 الف طن منه .

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