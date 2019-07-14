وزارة الصناعة : الصناعات المنجمية سجّلت نموا رغم الحظر والضغوط الراهنة

وفي كلمة له اليوم الاحد بملتقى "تكريم المصنعين واصحاب صناعات التعدين والنقابات المتفوقين"، نوه سرقيني بدور المناجم كونها واحدة من آليات التنمية الاقتصادية؛ مبينا ان المناجم توفر قسما كبيرا من فرص العمل داخل البلاد.

وتابع، ان قيمة المنتجات المنجمية بلغت خلال العام الماضي 20 مليارد دولار، وبما يشير الى ان هاجس اصحاب الصناعات المنجمية لا يتعلق بموضوع الانتاج وانما تصدير منتجاتهم.

واعرب مساعد وزير الصناعات عن ارتياحه من ان حجم الصناعات المنجمية في ايران يفوق بنسبة ضعفين ونصف معدل الاستهلاك في ايران.

وبحسب هذا المسؤول، فقد سجّل حجم صادرات الصناعات المنجمية نموا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 مارس 2019)، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

انتهى ** ح ع



