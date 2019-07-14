مسؤول : جامعة طهران تبدا تعاونا علميا مع جامعة الكوفة

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح قنبري ان ايران بوصفها واحدة من الدول الخمس المتفوقة عالميا في مجال انتاج العلوم، تتوفر لديها ارضيات مواتية لتعزيز تواجدها بنجاح على الصعد الدولية واحراز مرتبة الاستشهاد المرجعي في مجال تقنية النانو الطبية.

واضاف، انه بعد اقامة ورشات تعليمية في مجال تقنية النانو الطبية داخل العراق، فقد اعرب مسؤولو جامعة الكوفة عن رغبته كبيرة للتعاون العلمي مع وحدات النانو الطبية بجامعة طهران، ومن ثم جرت مباحثات مشتركة منذ ثلاثة اعوام ليتم الاتفاق في نهاية المطاف بين الجامعتين حول سبل اقامة هذه الورشات المشتركة، كما صادقت وزارة التعلم العالي العراقية على هذا البرنامج.

وبحسب المسؤول في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، تسغرق الدورات التعليمية المشتركة فترة عامين؛ يتم خلالها تخريج طلاب عراقيين (من مرحلة الماجستير) في مجال التكنولوجيا الطبية النانوية.

انتهى ** ح ع